Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область выросло до 11

Число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область достигло 11, среди них четверо детей. Уточнённые данные сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в «Максе».

Двоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, ещё девять человек остаются в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района. Состояние восьми пациентов оценивается как средней тяжести. Одна девочка находится в тяжёлом состоянии, ей уже провели операцию.

В Ростове-на-Дону в границах повреждённых жилых домов действует режим ЧС. Эвакуированных жильцов разместили в пункте временного размещения, где их обеспечили всем необходимым. На пострадавших участках работают экстренные службы и оперативный штаб.

Полиция оцепила территории, затронутые атакой. Для жителей также организовали мобильный пункт, где можно получить помощь, в том числе с восстановлением утраченных документов.

В Аксайском районе обломки беспилотников повредили частные дома. Представители местных администраций начали обход зданий и оценку ущерба.

Всего за ночь средства ПВО подавили и уничтожили около 30 беспилотников. Первоначально данные о последствиях налёта были другими. Утром 29 августа Life.ru сообщал о семи пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область, тогда среди госпитализированных числились двое детей, один из которых находился в тяжёлом состоянии.