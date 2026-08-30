Над Ленинградской областью сбили пять БПЛА, атака продолжается
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Пять беспилотников сбили над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко ночью 30 августа. По его словам, силы ПВО продолжают боевую работу.
«Над территорией Ленинградской области сбиты 5 БПЛА. Боевая работа продолжается», — указал он.
Перед этим в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. Власти региона не уточнили последствия уничтожения воздушных целей.
Одновременно с этим российские средства ПВО перехватили шесть украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Все воздушные цели удалось уничтожить на подлёте. После падения обломков специалисты экстренных служб начали работать на местах происшествий.
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