Над Ленинградской областью сбили пять БПЛА, атака продолжается

Пять беспилотников сбили над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко ночью 30 августа. По его словам, силы ПВО продолжают боевую работу.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 5 БПЛА. Боевая работа продолжается», — указал он.

Перед этим в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. Власти региона не уточнили последствия уничтожения воздушных целей.

Одновременно с этим российские средства ПВО перехватили шесть украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Все воздушные цели удалось уничтожить на подлёте. После падения обломков специалисты экстренных служб начали работать на местах происшествий.