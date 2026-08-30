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30 августа, 00:03

ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших ночью на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Шесть украинских беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожили российские средства ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 30 августа.

По словам градоначальника, воздушные цели удалось перехватить на подлёте к столице. После уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – написал Собянин.

Мэр уточнил, что на местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы. Информация о последствиях происшествия уточняется.

В Тульской области сбили украинский беспилотник
В Тульской области сбили украинский беспилотник

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО за 12 часов уничтожили 85 украинских беспилотников. Воздушные цели перехватывали над несколькими регионами России, Крымом и акваторией Чёрного моря. Тогда в Минобороны сообщили, что атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 мск.

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Юния Ларсон
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