ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших ночью на Москву

Шесть украинских беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожили российские средства ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 30 августа.

По словам градоначальника, воздушные цели удалось перехватить на подлёте к столице. После уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – написал Собянин.

Мэр уточнил, что на местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы. Информация о последствиях происшествия уточняется.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО за 12 часов уничтожили 85 украинских беспилотников. Воздушные цели перехватывали над несколькими регионами России, Крымом и акваторией Чёрного моря. Тогда в Минобороны сообщили, что атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 мск.