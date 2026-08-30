ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших ночью на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Шесть украинских беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожили российские средства ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 30 августа.
По словам градоначальника, воздушные цели удалось перехватить на подлёте к столице. После уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – написал Собянин.
Мэр уточнил, что на местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы. Информация о последствиях происшествия уточняется.
Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО за 12 часов уничтожили 85 украинских беспилотников. Воздушные цели перехватывали над несколькими регионами России, Крымом и акваторией Чёрного моря. Тогда в Минобороны сообщили, что атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 мск.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.