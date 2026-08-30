Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА в районе Москвы

Российская система ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника, которые направлялись к Москве. Об этом ночью 30 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», – написал Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают в районах падения обломков. Новые сбитые цели увеличили общее число уничтоженных на подлёте к столице беспилотников с начала суток до десяти.

Ранее Life.ru писал об атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Силы ПВО там уничтожили пять воздушных целей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. При этом боевая работа в регионе продолжается.