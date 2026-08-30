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Регион
30 августа, 00:36

Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА в районе Москвы

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российская система ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника, которые направлялись к Москве. Об этом ночью 30 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», – написал Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают в районах падения обломков. Новые сбитые цели увеличили общее число уничтоженных на подлёте к столице беспилотников с начала суток до десяти.

ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших ночью на Москву
ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших ночью на Москву

Ранее Life.ru писал об атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Силы ПВО там уничтожили пять воздушных целей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. При этом боевая работа в регионе продолжается.

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