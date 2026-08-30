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30 августа, 01:38

Пушилин: ВСУ атакуют Донецк преимущественно ракетами Запада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Донецк подвергается атакам с применением ракетного вооружения западного производства. ВСУ используют в том числе Storm Shadow, а также украинские боеприпасы «Фламинго», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, подобные атаки на Донецк происходят уже не впервые.

«Использовались ракеты Storm Shadow, использовались ракеты «Фламинго», – сказал глава ДНР в интервью «Вестям».

По его словам, подобные атаки на Донецк происходят уже не впервые.

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Ранее Life.ru писал, что атаки ВСУ привели к ранениям 11 мирных жителей в ДНР. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры сразу в нескольких населённых пунктах республики. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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