Пушилин: ВСУ атакуют Донецк преимущественно ракетами Запада
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Донецк подвергается атакам с применением ракетного вооружения западного производства. ВСУ используют в том числе Storm Shadow, а также украинские боеприпасы «Фламинго», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, подобные атаки на Донецк происходят уже не впервые.
«Использовались ракеты Storm Shadow, использовались ракеты «Фламинго», – сказал глава ДНР в интервью «Вестям».
По его словам, подобные атаки на Донецк происходят уже не впервые.
Ранее Life.ru писал, что атаки ВСУ привели к ранениям 11 мирных жителей в ДНР. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры сразу в нескольких населённых пунктах республики. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
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