«Расползутся по миру»: Пушилин предупредил о новой угрозе после победы России в СВО

После завершения специальной военной операции угроза диверсий с использованием беспилотников может сохраняться ещё десятилетиями. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин на стратегической сессии по морской робототехнике в Мурманске.

По его оценке, после победы России могут остаться отдельные группы и люди с опытом проведения диверсий и использования беспилотных систем, которые не согласятся с итогами конфликта.

«Даже после победы всё равно останутся разрозненные группы, отдельные личности, которые не согласятся с нашей победой, не согласятся с условиями и прочим», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что часть таких людей, по его мнению, уже находится за пределами Украины и обладает практическими навыками применения беспилотников. Именно этот фактор он назвал одной из потенциальных долгосрочных угроз.

Особое внимание глава республики уделил безопасности морских маршрутов. По его словам, транспортные пути, имеющие большое значение для грузоперевозок, необходимо заранее защищать с учётом развития беспилотных технологий.

Пушилин считает, что соответствующие риски могут сохраняться на протяжении десятилетий, поэтому технологии обнаружения и противодействия беспилотным аппаратам необходимо развивать уже сейчас.

Стратегическая сессия «Морская робототехника» проходит в Мурманске 26–27 августа. На ней представлены более 25 российских разработок — от телеуправляемых подводных аппаратов до роботизированных комплексов для патрулирования, доставки грузов и поисково-спасательных работ.