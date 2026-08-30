За 12 часов воздушной тревоги над Россией перехватили 494 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника самолётного типа за 12 часов воздушной тревоги. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 30 августа.

Массированная атака продолжалась 12 часов — с 20:00 мск 29 августа до 08:00 30 августа. Дроны сбивали над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями.

Кроме того, воздушные цели уничтожили над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Расчёты противовоздушной обороны также работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Днём ранее Минобороны сообщало о перехвате 313 украинских БПЛА за ночь. Воздушные цели тогда уничтожили над рядом российских регионов, а также над Чёрным и Азовским морями.