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Регион
30 августа, 03:58

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 62

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Над Ленинградской областью уничтожено 62 украинских беспилотника. Об этом утром 30 августа сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, на данный момент в регионе объявлен отбой опасности БПЛА. Силы ПВО отразили массированную атаку воздушных целей.

«За время атаки было сбито 62 БПЛА. Благодарю силы ПВО за защиту Ленинградского неба», – написал Дрозденко.

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Ранее Life.ru писал о пожаре в промзоне Киришей, который произошёл во время атаки беспилотников на Ленинградскую область. Возгорание возникло после падения БПЛА, а экстренные службы оперативно прибыли на место. Тогда губернатор Александр Дрозденко сообщил, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

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Юния Ларсон
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