Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 62

Над Ленинградской областью уничтожено 62 украинских беспилотника. Об этом утром 30 августа сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, на данный момент в регионе объявлен отбой опасности БПЛА. Силы ПВО отразили массированную атаку воздушных целей.

«За время атаки было сбито 62 БПЛА. Благодарю силы ПВО за защиту Ленинградского неба», – написал Дрозденко.

Ранее Life.ru писал о пожаре в промзоне Киришей, который произошёл во время атаки беспилотников на Ленинградскую область. Возгорание возникло после падения БПЛА, а экстренные службы оперативно прибыли на место. Тогда губернатор Александр Дрозденко сообщил, что боевая работа по отражению атаки продолжается.