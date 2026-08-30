Пулково остановило приём и выпуск самолётов на фоне атаки БПЛА

Работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили на фоне атаки беспилотников в Ленинградской области. Росавиация сообщила о приостановке приёма и выпуска воздушных судов.

Решение принято для обеспечения безопасности полётов.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, российские силы ПВО за ночь уничтожили 42 БПЛА над регионом. После падения одного из беспилотников в промышленной зоне Киришей возникло возгорание. Информация о последствиях атаки уточняется.