Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 03:29

Пулково остановило приём и выпуск самолётов на фоне атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

Работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили на фоне атаки беспилотников в Ленинградской области. Росавиация сообщила о приостановке приёма и выпуска воздушных судов.

Решение принято для обеспечения безопасности полётов.

Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА в районе Москвы
Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА в районе Москвы

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, российские силы ПВО за ночь уничтожили 42 БПЛА над регионом. После падения одного из беспилотников в промышленной зоне Киришей возникло возгорание. Информация о последствиях атаки уточняется.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar