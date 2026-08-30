Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 04:16

Росавиация сняла ограничения на полёты в Краснодаре и Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Краснодара и Санкт-Петербурга утром 30 августа сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Решение позволяет воздушным гаваням вернуться к штатной работе после введённых ранее мер безопасности. Ограничения вводились для защиты пассажиров и экипажей.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации подчеркнули, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. После отмены ограничений авиакомпании смогут возобновить обычный режим работы аэропортов.

Пулково остановило приём и выпуск самолётов на фоне атаки БПЛА
Пулково остановило приём и выпуск самолётов на фоне атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал о массированной атаке беспилотников на Ленинградскую область. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО уничтожили 62 БПЛА, после чего в регионе объявили отбой опасности. Глава области поблагодарил военных за защиту региона.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
  • Ленинградская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar