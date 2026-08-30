Росавиация сняла ограничения на полёты в Краснодаре и Петербурге
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В аэропортах Краснодара и Санкт-Петербурга утром 30 августа сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Решение позволяет воздушным гаваням вернуться к штатной работе после введённых ранее мер безопасности. Ограничения вводились для защиты пассажиров и экипажей.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении ведомства.
В Росавиации подчеркнули, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. После отмены ограничений авиакомпании смогут возобновить обычный режим работы аэропортов.
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