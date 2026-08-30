Собянин: ПВО уничтожила ещё три БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны России утром 30 августа уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», – написал Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают в местах падения обломков. Таким образом, с начала суток число уничтоженных на подлёте к столице БПЛА достигло 13.

Ранее Life.ru писал о массированной атаке беспилотников на Ленинградскую область. За время налёта силы ПВО уничтожили там 62 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После отражения атаки в регионе объявили отбой опасности беспилотников.