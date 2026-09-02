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Опубликовано 2 сентября, 12:29

ООН напомнила о нормах международного права после удара по Белгороду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CHEN FANGXIANG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CHEN FANGXIANG

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) дало официальный комментарий касательно ракетного удара ВСУ по Белгороду, произошедшего 30 августа. В результате этого инцидента погибли трое мирных жителей, еще 12 получили ранения.

На запрос агентства ТАСС о правовой оценке случившегося в пресс-службе управления ответили общими формулировками, напомнив о нормах международного гуманитарного права. В организации подчеркнули, что стороны конфликта обязаны соблюдать различие между гражданскими лицами и участниками боевых действий, а также гражданскими объектами и военными целями.

«Международное гуманитарное право требует от всех сторон конфликта всегда проводить различие между гражданскими лицами и участниками боевых действий, а также между гражданскими объектами и военными целями», — отметили в УВКПЧ.

В управлении подтвердили, что осведомлены о трагедии и сейчас занимаются сбором информации об инциденте. Однако от прямой правовой оценки действий ВСУ в организации уклонились. В качестве аргумента в УВКПЧ указали на отсутствие у их сотрудников доступа на территорию Российской Федерации.

Представители структуры также напомнили, что в соответствии с международными нормами атаки должны направляться исключительно против военных целей. Стороны обязаны избегать неизбирательных и несоразмерных ударов, а также принимать все возможные меры предосторожности для минимизации побочного ущерба гражданскому населению.

Число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода выросло до 16
Число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода выросло до 16

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки на Белгород погибли мужчина и 16-летний подросток. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Удар также пришёлся по сортировочному центру и хабу доставки Ozon в Белгороде, среди сотрудников есть пострадавшие.

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Оксана Попова
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