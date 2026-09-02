ООН напомнила о нормах международного права после удара по Белгороду

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) дало официальный комментарий касательно ракетного удара ВСУ по Белгороду, произошедшего 30 августа. В результате этого инцидента погибли трое мирных жителей, еще 12 получили ранения.

На запрос агентства ТАСС о правовой оценке случившегося в пресс-службе управления ответили общими формулировками, напомнив о нормах международного гуманитарного права. В организации подчеркнули, что стороны конфликта обязаны соблюдать различие между гражданскими лицами и участниками боевых действий, а также гражданскими объектами и военными целями.

«Международное гуманитарное право требует от всех сторон конфликта всегда проводить различие между гражданскими лицами и участниками боевых действий, а также между гражданскими объектами и военными целями», — отметили в УВКПЧ.

В управлении подтвердили, что осведомлены о трагедии и сейчас занимаются сбором информации об инциденте. Однако от прямой правовой оценки действий ВСУ в организации уклонились. В качестве аргумента в УВКПЧ указали на отсутствие у их сотрудников доступа на территорию Российской Федерации.

Представители структуры также напомнили, что в соответствии с международными нормами атаки должны направляться исключительно против военных целей. Стороны обязаны избегать неизбирательных и несоразмерных ударов, а также принимать все возможные меры предосторожности для минимизации побочного ущерба гражданскому населению.