Сортировочный центр Ozon в Белгороде попал под атаку, есть пострадавшие

Сортировочный центр и хаб доставки Ozon в Белгороде попали под атаку, среди сотрудников есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работников объекта эвакуировали. После атаки на территории начался пожар, который удалось локализовать. Экстренные службы продолжают работать на месте.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Обязательно окажем им всю необходимую помощь», — заявили в Ozon.

Компания временно остановила доставку и приём заказов клиентов в Белгороде и Белгородской области. Также приостановлен приём товаров от продавцов.

В Ozon пояснили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов. Точных сроков в компании пока не назвали.

Это уже не первая атака на логистическую инфраструктуру Ozon за последние дни. 27 августа Life.ru писал, что беспилотники атаковали склады компании в Оренбурге и Уфе. Тогда сотрудников успели эвакуировать, пострадавших и возгораний не было, однако уфимский объект временно закрывали для проверки конструкций.