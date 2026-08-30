Сортировочный центр Ozon в Белгороде попал под атаку, есть пострадавшие
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Сортировочный центр и хаб доставки Ozon в Белгороде попали под атаку, среди сотрудников есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Работников объекта эвакуировали. После атаки на территории начался пожар, который удалось локализовать. Экстренные службы продолжают работать на месте.
«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Обязательно окажем им всю необходимую помощь», — заявили в Ozon.
Компания временно остановила доставку и приём заказов клиентов в Белгороде и Белгородской области. Также приостановлен приём товаров от продавцов.
В Ozon пояснили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов. Точных сроков в компании пока не назвали.
Это уже не первая атака на логистическую инфраструктуру Ozon за последние дни. 27 августа Life.ru писал, что беспилотники атаковали склады компании в Оренбурге и Уфе. Тогда сотрудников успели эвакуировать, пострадавших и возгораний не было, однако уфимский объект временно закрывали для проверки конструкций.
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