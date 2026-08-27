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27 августа, 06:05

Ozon сообщил об атаке БПЛА на склады в Оренбурге и Уфе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Беспилотники атаковали складские площадки Ozon в Оренбурге и Уфе. В пресс-службе компании подтвердили факт инцидента, подчеркнув отсутствие возгораний и пострадавших благодаря своевременной эвакуации персонала.

«Сегодня ночью под атаку БПЛА попали наши логистические объекты в Оренбурге и Уфе. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорания не возникло», — уточнили представители компании.

Площадка в Оренбурге уже функционирует в штатном режиме. Комплекс в башкирской столице получил незначительные повреждения, поэтому его временно закрыли для проведения тщательного осмотра конструкций.

Ритейлер скорректировал работу распределительного центра в Уфе. Прием товаров от продавцов приостановлен, а грузы, которые уже находились в пути, перенаправляют на другие сортировочные узлы сети.

«Пока не принимаем в Уфе поставки от продавцов, те, что в пути — перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно», — подчеркнули в организации. Компания заверяет, что на покупателях инцидент не отразится: доставка и обработка покупок продолжаются в стандартном порядке.

Застрахованные от атак беспилотников продавцы Ozon получат компенсации
Застрахованные от атак беспилотников продавцы Ozon получат компенсации

Ранее пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгее начался после атаки украинских беспилотников. К тушению привлекались силы МЧС и спасательные подразделения, позднее возгорание локализовали.

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Оксана Попова
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