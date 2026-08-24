Возгорание началось на складе Ozon в Адыгее после атаки БПЛА

Логистический центр маркетплейса Ozon в Адыгее подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара на территории склада началось возгорание. Об этом глава республики Мурат Кумпилов сообщил в своём канале в соцсети «Макс».

По словам руководителя региона, минувшей ночью под удар вражеских БПЛА попал Тахтамукайский район.

«В результате ударов произошел пожар на территории логистического центра Ozon. К его тушению привлечены силы и средства МЧС, спасатели. На месте работают правоохранители, руководство всех служб и ведомств, муниципалитета», — говорится в сообщении Кумпилова.

Уточняется, что весь персонал комплекса был оперативно эвакуирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в компании Ozon сообщили об эвакуации персонала на складах в Адыгее и Ставрополье из-за угрозы атак БПЛА. Говорилось о проверке помещений экстренными службами. После завершения работы специалистов склады смогут вернуться к обычному режиму.