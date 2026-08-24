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24 августа, 04:20

При атаке беспилотников на склад Ozon в Махачкале пострадали несколько человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Не является фотографией с места событий)

Логистический центр Ozon в Махачкале подвергся атаке беспилотников около пяти часов утра в ночь на 24 августа. После происшествия на объекте начался пожар, несколько сотрудников получили травмы. Об этом сообщили в компании.

Работников склада оперативно вывели с территории. Пострадавших осмотрели медики, угрозы их жизни, по предварительным данным, нет. На месте продолжают работать экстренные службы. Деятельность логистического центра временно приостановлена.

Из-за инцидента товары со склада убрали из продажи. Заказы, которые невозможно будет выполнить за счёт запасов других объектов, отменят, как и поставки продавцов на пострадавший склад. Логистические потоки компания намерена перенаправить на другие центры.

БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали
БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали

Ранее в Краснодаре при падении обломков беспилотника погибли двое детей, ещё семеро несовершеннолетних получили ранения. Всё произошло на территории частного детского центра. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, также в городских больницах после атаки находятся двое взрослых.

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Артём Гапоненко
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