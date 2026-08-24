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Регион
24 августа, 04:25

Склады Ozon в Адыгее и Ставрополье эвакуировали из-за угрозы БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Склады маркетплейса Ozon в Адыгейске и Невинномысске временно прекратили работу после угрозы атаки беспилотников. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди работников нет, сообщили в пресс-службе компании.

Речь идёт о складских комплексах в Республике Адыгея и Ставропольском крае. После объявления угрозы объекты закрыли, а на местах начали работать экстренные службы.

«Сегодня ночью склады Ozon в Адыгейске и Невинномысске были эвакуированы из-за угрозы атаки БПЛА. Работники складов не пострадали. Сами объекты и товары внутри в порядке. На местах работают экстренные службы, поэтому склады временно закрыты», – сообщили представители компании.

В Ozon уточнили, что проверка помещений продолжается. После завершения работы специалистов склады смогут вернуться к обычному режиму. Информация о повреждениях объектов не поступала.

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Ранее Life.ru писал, что в Дагестане после падения обломков беспилотника загорелся склад. Возгорание произошло в Кумторкалинском районе, где были повреждены помещения объекта инфраструктуры. Позднее в Ozon сообщили о наличии пострадавших среди работников. Их осмотрели медики, угрозы жизни, по предварительным данным, нет.

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Юния Ларсон
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