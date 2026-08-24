В Дагестане после падения обломков БПЛА загорелся склад
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Дроны атаковали Дагестан. После падения фрагментов беспилотника в Кумторкалинском районе утром 24 август произошёл пожар на складе. При инциденте никто не пострадал, сообщил врио главы региона Фёдор Щукин.
«Сегодня утром в результате падения фрагментов БПЛА в Кумторкалинском районе повреждён объект инфраструктуры, произошло возгорание складских помещений», — сообщил Щукин.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий случившегося.
Ранее в Краснодаре при падении обломков беспилотника погибли двое детей, ещё семеро несовершеннолетних получили ранения. Всё произошло на территории частного детского центра. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, также в городских больницах после атаки находятся двое взрослых.
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