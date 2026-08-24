Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 03:37

В Дагестане после падения обломков БПЛА загорелся склад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Дроны атаковали Дагестан. После падения фрагментов беспилотника в Кумторкалинском районе утром 24 август произошёл пожар на складе. При инциденте никто не пострадал, сообщил врио главы региона Фёдор Щукин.

«Сегодня утром в результате падения фрагментов БПЛА в Кумторкалинском районе повреждён объект инфраструктуры, произошло возгорание складских помещений», — сообщил Щукин.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий случившегося.

Дроны ВСУ атакуют промзону Невинномысска в Ставрополье
Дроны ВСУ атакуют промзону Невинномысска в Ставрополье

Ранее в Краснодаре при падении обломков беспилотника погибли двое детей, ещё семеро несовершеннолетних получили ранения. Всё произошло на территории частного детского центра. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, также в городских больницах после атаки находятся двое взрослых.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar