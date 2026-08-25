Застрахованные от атак беспилотников продавцы Ozon получат компенсации

Продавцам Ozon компенсируют потери товаров, испорченных из-за атак дронов, если у них оформлены действующие полисы страхования. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Речь идет о договорах, которые включают риски ущерба от БПЛА. Обращаться к страховщику самостоятельно не потребуется. После завершения инвентаризации на пострадавших объектах площадка отправит в личные кабинеты продавцов подробные инструкции и поможет собрать нужные документы.

Меры поддержки, предложенные после первого инцидента на объекте в Самарской области, теперь действуют для всех логистических центров. Для товаров, размещенных в Оренбурге, Махачкале и Краснодаре, они уже работают.

С 28 августа тарифы за продажу снизят на 3 процентных пункта почти для всех категорий на FBO, FBS и realFBS. Плату за хранение на повреждённом складе не взимают с момента происшествия.

Перевозка товаров с закрытых объектов на другие осуществляется за счет маркетплейса. Заказы, отправленные в такие центры, также перенаправляются бесплатно. Если сделку пришлось отменить, комиссию за продвижение «Оплата за заказ» не удержат.

Чтобы помочь продавцам быстрее распродать продукцию со складов, запущена акция «Скидка на сток». Это позволит избежать затрат на вывоз товара.

Для снижения числа возвратов компания отключила постоплату в 38 регионах для заказов FBO. До 22 сентября также отменены штрафы для продавцов, работающих по модели FBS, за отмены заказов, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Функция повторной продажи возвратов с собственных складов на объектах в европейской части России тоже приостановлена для части категорий.

Ранее сообщалось, что атаки украинских беспилотников на склады Wildberries и Ozon были хорошо спланированы и скоординированы. Удары пришлись по логистической инфраструктуре крупных маркетплейсов: распределительному центру Wildberries в Ногинске (Московская область) и складам Ozon в Оренбургской и Самарской областях.