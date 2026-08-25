Атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на склады Wildberries и Ozon носили скоординированный характер. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе.

По его словам, под удары попала логистическая инфраструктура крупных маркетплейсов. Речь идёт о распределительном центре Wildberries в Ногинске Московской области, а также складах Ozon в Оренбургской и Самарской областях.

«Логистическая инфраструктура маркетплейсов Wildberries и Ozon подверглась скоординированной серии атак беспилотников», — говорится в докладе Мирошника.

Дипломат отметил, что объекты были атакованы в рамках серии ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее Родион Мирошник заявил о поддержке террористических действий Киева со стороны Запада. По словам дипломата, поставки оружия и финансовая помощь Украине способствуют продолжению конфликта. Мирошник отметил, что ответственность за происходящее лежит не только на Киеве, но и на его союзниках.