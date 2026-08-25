Западные страны своими поставками оружия и финансовой помощью Киеву лишь усиливают конфликт, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, поддержка со стороны союзников Украины фактически поощряет дальнейшие действия украинских властей.

Дипломат подчеркнул, что страны Запада закрывают глаза на происходящее и продолжают оказывать помощь Киеву.

«Запад, дающий Киеву деньги и вооружения, смотрит на развязанную им «террористическую войну» сквозь пальцы и тем самым лишь раззадоривает зарвавшегося террориста», — заявил Мирошник в беседе с газетой «Известия».

По его словам, такая политика приводит к продолжению противостояния и росту напряжённости. Он отметил, что ответственность за последствия поддержки Киева лежит не только на украинской стороне, но и на её союзниках.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что Киев после неудач на поле боя перешёл к ударам по мирному населению. Действия Киева вышли за рамки военного противостояния и затрагивают гражданское население. Выступление Небензи прозвучало на фоне обсуждения ситуации вокруг Украины в Совете Безопасности ООН. Заседание было созвано по инициативе западных стран.