Россия заявила о смене подхода Киева в конфликте. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, после неудач на поле боя украинская сторона стала делать ставку на удары по мирным жителям. Об этом дипломат сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Небензя заявил, что действия Киева вышли за рамки военного противостояния и затрагивают гражданское население.

«Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России», — сказал постпред РФ.

Выступление Небензи прозвучало на фоне обсуждения ситуации вокруг Украины в Совете Безопасности ООН. Заседание было созвано по инициативе западных стран.

Ранее в ООН сообщили о росте числа погибших и раненых мирных жителей России. В общей сложности с января по июль 2026 года российские власти сообщили о 329 погибших и 2 197 раненых мирных жителях в Российской Федерации. Это представляет собой рост на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.