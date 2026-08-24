ООН сообщила о росте числа погибших и раненых гражданских лиц в России на 119%

Число погибших и раненых среди мирных жителей России в январе-июле 2026 года выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привела заместитель генсека ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности организации.

По её словам, за первые семь месяцев 2026 года в России были зарегистрированы сотни погибших и тысячи пострадавших среди гражданского населения.

«В общей сложности с января по июль 2026 года российские власти сообщили о 329 погибших и 2 197 раненых мирных жителях в Российской Федерации. Это представляет собой рост на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявила Дикарло.

Представитель ООН отметила, что генеральный секретарь организации обеспокоен продолжающимся усилением напряжённости вокруг конфликта. Заседание Совбеза было созвано по инициативе западных стран.

Дикарло также призвала стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и предпринимать шаги для защиты гражданского населения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию международных организаций на атаки по российским регионам. Дипломат заявила, что ряд случаев гибели мирных жителей, в том числе детей, остался без должного внимания со стороны зарубежных структур и СМИ. По её словам, подобное молчание подрывает доверие к заявлениям о защите прав человека.