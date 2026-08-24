В ООН заявили о пытках почти половины российских пленных на Украине

Около половины российских военнопленных, которых опросило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или жестоком обращении на Украине. Об этом заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила на заседании Совета Безопасности организации, которое созвали по инициативе западных стран.

«Примерно половина российских военнопленных, опрошенных УВКПЧ, сообщили о пытках или жестоком обращении», — сказала Дикарло.

Она напомнила сторонам об обязательствах по международному гуманитарному праву и подчеркнула необходимость гуманного обращения со всеми военнопленными. Замгенсека ООН также призвала стороны активнее работать над освобождением военнопленных, которые всё ещё остаются в плену.

«Мы призываем удвоить усилия для освобождения всех оставшихся пленных ради них самих и их семей», — добавила Дикарло.

Напомним, что недавно Россия и Украина провели обмен военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернули 103 российских военнослужащих, взамен украинской стороне передали такое же число пленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.