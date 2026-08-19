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Регион
19 августа, 09:10

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103»

Возвращённый российский военнопленный во время обного из прошлых обменов. Обложка © ТАСС / AP

Возвращённый российский военнопленный во время обного из прошлых обменов. Обложка © ТАСС / AP

РФ и Украина провели обмен военнопленными, сообщило Минобороны. Стороны получили по 103 человека. Возвращение соотечественников домой стало возможно при посреднических усилиях Объединённых Арабских Эмиратов, указало ведомство.

«19 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», — сказали там.

«Два мира и две картинки»: Политолог объяснил, почему Киев тормозит обмен пленными
«Два мира и две картинки»: Политолог объяснил, почему Киев тормозит обмен пленными

Ранее житель Курской области, перемещённый ВСУ на Украину после вторжения в регион, заявил о пытках в плену. По словам мужчины, его оскорбляли, связывали и даже выжгли клеймо на руке.

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Матвей Константинов
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