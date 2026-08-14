Российский политолог Марат Баширов связал задержку с обменом украинских военнопленных с тем, что их возвращение может создавать для Киева дополнительные проблемы. Его комментарий приводит сайт MK.ru.

По словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, Москва за последний месяц трижды предлагала Киеву списки для обмена. В них, как утверждается, были украинские военнослужащие и осуждённые в России граждане Украины. Отдельно российская сторона подготовила список из 224 человек.

Баширов заявил, что главным препятствием, по его мнению, являются последствия возвращения пленных. Он утверждает, что российские военнослужащие после обменов проходят медицинские обследования, которые якобы фиксируют следы жестокого обращения. При этом эти утверждения требуют независимой проверки.

«На мой взгляд, вот эти, что называется, два мира и две картинки и заставляют Киев тормозить процессы передачи пленных», — заявил политолог.

Эксперт также предположил, что вернувшиеся военные могут рассказывать о положении дел в украинской армии и обстоятельствах пребывания в плену. В материале приводятся и другие версии, включая предположение о том, что после возвращения часть военнослужащих не сможет снова участвовать в боевых действиях.

Отдельно Баширов обратил внимание на обмен телами погибших. В материале приводятся данные о нескольких предыдущих передачах, где количество переданных Россией и полученных ею тел заметно различалось. При этом причины, по которым Украина не принимает конкретные списки пленных, официально в представленном материале не подтверждены.

Ранее сообщалось, что Украина часто отказывается от российских предложений по обмену военнопленными и не хочет забирать всех своих военнослужащих. В июле Москва выступала с тремя такими призывами. Российская сторона регулярно направляет Киеву списки граждан РФ, ожидающих возвращения, однако Киев не только не спешит возвращать российских военных, но и не забирает всех своих.