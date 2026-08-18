Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 08:11

«Пахло горелой кожей»: Бойцы ВСУ выжгли клеймо пленному россиянину

Курянин заявил об оскорблениях и клейме, которое ему выжгли в украинском плену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Konstantinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Konstantinov

Житель Курской области Роман Ванин заявил, что во время нахождения в украинском плену его оскорбляли, связывали и даже выжгли на руке клеймо. Об этом мужчина рассказал РИА «Новости» после возвращения в Россию.

Во время вторжения ВСУ в Курскую область Ванин вместе с братом поехал в село Замостье Суджанского района, чтобы забрать тестя. Их автомобиль попал под обстрел: Роман получил пулевое ранение, а его брат погиб на месте.

После этого, по словам мужчины, украинские боевики вывезли его на территорию Украины. В полевом госпитале ему связали руки и ноги, а позднее начали угрожать и оскорблять.

«Руку он оттягивает. Я, честно, ничего не чувствовал. Просто запах кожи горелой. А потом защипало руку. А потом приехал, смотрю — волдырь», — вспоминает Ванин.

Сам ожог он увидел позже, когда с глаз сняли повязку. На родину мужчину вернули 27 июня в рамках обмена гражданскими на белорусско-украинской границе.

От 23 до 61 года: Составлен возрастной портрет пленных из списка на обмен
От 23 до 61 года: Составлен возрастной портрет пленных из списка на обмен

Ранее Life.ru сообщал, что всего из украинского плена удалось вернуть 171 жителя Курской области. Последняя группа курян вернулась домой как раз после договорённостей 27 июня. При этом в списках до сих пор фигурируют пропавшие без вести.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar