«Пахло горелой кожей»: Бойцы ВСУ выжгли клеймо пленному россиянину

Житель Курской области Роман Ванин заявил, что во время нахождения в украинском плену его оскорбляли, связывали и даже выжгли на руке клеймо. Об этом мужчина рассказал РИА «Новости» после возвращения в Россию.

Во время вторжения ВСУ в Курскую область Ванин вместе с братом поехал в село Замостье Суджанского района, чтобы забрать тестя. Их автомобиль попал под обстрел: Роман получил пулевое ранение, а его брат погиб на месте.

После этого, по словам мужчины, украинские боевики вывезли его на территорию Украины. В полевом госпитале ему связали руки и ноги, а позднее начали угрожать и оскорблять.

«Руку он оттягивает. Я, честно, ничего не чувствовал. Просто запах кожи горелой. А потом защипало руку. А потом приехал, смотрю — волдырь», — вспоминает Ванин.

Сам ожог он увидел позже, когда с глаз сняли повязку. На родину мужчину вернули 27 июня в рамках обмена гражданскими на белорусско-украинской границе.

Ранее Life.ru сообщал, что всего из украинского плена удалось вернуть 171 жителя Курской области. Последняя группа курян вернулась домой как раз после договорённостей 27 июня. При этом в списках до сих пор фигурируют пропавшие без вести.