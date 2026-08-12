От 23 до 61 года: Составлен возрастной портрет пленных из списка на обмен

Более половины украинских военнопленных из списка на возможный обмен с Россией не достигли 35 лет. Об этом свидетельствует анализ возрастных данных 224 включённых в перечень человек.

Самой многочисленной группой стали пленные в возрасте от 25 до 34 лет. В неё вошёл 121 человек — 54% всего списка.

Медианный возраст участников перечня составил 33 года. Это означает, что одна половина пленных младше этого возраста, а другая — старше. В общей сложности к категории младше 35 лет относятся около 58% человек.

Более половины военнослужащих родились в 1990-е годы. Если учитывать и появившихся на свет позднее, то на 1990 год и последующие годы приходится 62% списка.

Возрастной разброс при этом составляет почти четыре десятилетия. Самый молодой участник перечня — Андрей Ковтун 2003 года рождения, которому сейчас 23 года. Старшему, Геннадию Минину 1964 года рождения, — 61 год.

Напомним, сегодня омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала полный перечень из 224 украинцев, которых российская сторона в течение последнего месяца предлагала Киеву для обмена. Все они осуждены за преступления на территории РФ. По её словам, список согласован и Москва готова передать их «хоть завтра утром», но ответа от Украины до сих пор нет.