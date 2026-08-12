От 18 до 23 лет колонии: Кого Россия готова обменять с Украиной

В список из 224 украинцев для возможного обмена вошли военнослужащие, уже осуждённые на сроки до 23 лет. Это следует из перечня, подготовленного российской стороной для передачи Киеву, который опубликовала омбудсмен Яна Лантратова.

Среди них оказался Геннадий Труфин, которого 26 мая 2026 года Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в жестоком обращении с мирным населением и покушении на убийство. Проходивший по тому же делу Денис Сивец получил 22 года — его фамилия также присутствует в списке.

В перечень включён и Дмитрий Клусенко — военнослужащий «Азова»*, взятый в плен на территории «Азовстали» 18 мая 2022 года. В марте 2024-го его приговорили к 22 годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Также в списке значатся Леонид Шкильнюк, осуждённый на 21 год, и Максим Ключка, получивший 18 лет лишения свободы. Таким образом, возможный обмен затрагивает не только военнопленных, в отношении которых не вынесены приговоры, но и украинских военнослужащих, уже отбывающих длительные сроки.

Само включение фамилий в перечень ещё не означает, что все эти люди обязательно будут переданы Киеву. Окончательный состав участников обмена должен быть согласован сторонами.

Напомним, сегодня Яна Лантратова опубликовала список с украинскими военнопленными, которых российская сторона в течение последнего месяца предлагала Киеву забрать, но так и не получила ответа. В нём значатся имена 224 осуждённых украинцев. Полный список, по словам омбудсмена, уже согласован, и Москва готова передать этих граждан хоть завтра утром. Все они осуждены за преступления, совершённые на российской территории.

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