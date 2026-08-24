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24 августа, 11:41

Зеленский заявил о «специальном» обмене: Россия вернула 10 бойцов ВСУ, которые считались пропавшими

Зеленский: Украина вернула 10 бойцов ВСУ в рамках «специального» обмена

Украинские военнослужащие, возвращённые в рамках обмена. Обложка © Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие, возвращённые в рамках обмена. Обложка © Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский заявил о возвращении на родину 10 украинских военнослужащих в рамках специальной операции по обмену, которая прошла через территорию Белоруссии. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Среди освобождённых — военнослужащие Вооружённых Сил и Национальной гвардии Украины, которые несли службу на Донецком направлении. Все они считались пропавшими без вести.

«Благодарю всех, кто ежедневно работает над возвращением наших людей. Мы помним о каждом, кто остаётся в плену. Мы ищем информацию по каждому имени. И мы сделаем всё возможное, чтобы освободить их и вернуть домой», — написал Зеленский.

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Напомним, что недавно Россия и Украина провели обмен военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернули 103 российских военнослужащих, взамен украинской стороне передали такое же число пленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

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Наталья Афонина
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