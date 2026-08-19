«Доча, я скоро буду»: Освобождённый из плена боец позвонил домой

Один из российских военнослужащих, возвращающихся после обмена пленными, связался с дочерью и сообщил, что скоро будет дома. Кадры телефонного разговора опубликовало Минобороны РФ.

Освобождённый из плена военный позвонил домой. Видео © Telegram / Минобороны России

«Доченька, привет, моя хорошая. Как ты? Да, моя зайка, да, домой приеду. Скоро увидимся, хорошо?» — сказал боец во время звонка.

Ещё один участник обмена также позвонил дочери и пообещал вскоре вернуться домой.

Напомним, Россия и Украина провели обмен военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернули 103 российских военнослужащих, взамен украинской стороне передали такое же число пленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.