Минобороны показало первые кадры с возвращёнными из плена российскими военными

Появились первые кадры с возвращёнными из плена российскими военными. Видео опубликовало Минобороны РФ в телеграм-канале 19 августа.

Возвращённые из плена российские военные. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах видно, как бойцы ВС РФ поднимаются в автобус, а затем, уже находясь внутри, скандируют «Ура!».

С подконтрольной Киеву территории возвращены 103 российских военнослужащих в обмен на 103 военнопленных ВСУ. Сейчас россияне находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь, после чего их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны. Посреднические усилия при обмене оказали ОАЭ.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Он прошёл в формате «261 на 24».