261 против 24: Военкор Коц сообщил об обмене телами военнослужащих России и Украины

Военкор Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших между Россией и Украиной. По его данным, российская сторона передала Украине 261 тело военнослужащих ВСУ, а взамен получила 24 тела российских бойцов.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина передают друг другу равное число военнопленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что после её назначения домой вернулись 550 российских военнослужащих. Москва передала Киеву такое же число украинских военных. Основную работу по обменам проводят Минобороны и профильные спецслужбы, а институт уполномоченного также участвует в процессе.