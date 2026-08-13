261 против 24: Военкор Коц сообщил об обмене телами военнослужащих России и Украины
Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко
Военкор Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших между Россией и Украиной. По его данным, российская сторона передала Украине 261 тело военнослужащих ВСУ, а взамен получила 24 тела российских бойцов.
«Только что мы передали Украине 261 труп военнослужащих ВСУ. В России вернулись 24 наших павших героев», — написал военкор в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина передают друг другу равное число военнопленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что после её назначения домой вернулись 550 российских военнослужащих. Москва передала Киеву такое же число украинских военных. Основную работу по обменам проводят Минобороны и профильные спецслужбы, а институт уполномоченного также участвует в процессе.
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