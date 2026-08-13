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Регион
13 августа, 07:46

Опубликован новый список из 273 военных, которых Украина не хочет обменивать

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала новый список из 273 украинских военнослужащих, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. Большинство из этих солдат находятся на территории РФ с 2022 года. Их готовы передать в любое время.

  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
  • Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова
    Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова

Лантратова опубликовала ещё один список украинских пленных. Фото © Telegram / Яна Лантратова

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«В дополнение к нему мы публикуем список из ещё 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов обмена для их скорейшего возвращения к своим родным и близким», — заявила Лантратова.

От 23 до 61 года: Составлен возрастной портрет пленных из списка на обмен
От 23 до 61 года: Составлен возрастной портрет пленных из списка на обмен

Напомним, накануне Лантратова заявила, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три варианта списков для обмена, но Киев отказался забрать 224 своих граждан. По её словам, речь идёт об украинцах, осуждённых в России за преступления на её территории.

В 2026 году Россия и Украина провели несколько обменов пленными. В частности, 26 июня по формуле «160 на 160». Также 16 июля российской стороне передали останки 31 защитника, тогда как Киев получил тела 501 военнослужащего.

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Наталья Афонина
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