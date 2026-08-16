В Дзержинске обломки беспилотника упали возле жилого дома
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В Дзержинске Нижегородской области возле жилого дома рухнули обломки беспилотника. От падения досталось нескольким автомобилям и стёклам здания, но люди не пострадали. Об этом сообщил мэр города Михаил Клинков в своём телеграм-канале.
По его словам, обошлось без раненых, а повреждения получили машины и остекление дома.
«К счастью, пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле», — написал глава города.
Он также попросил горожан не выкладывать в сеть фото и видео с места падения, поскольку такие публикации помогают противнику наводить удары по гражданским объектам.
Дрон упал ночью в воскресенье рядом с улицей Черняховского. На место сразу выехали экстренные службы.
Незадолго до этого беспилотник упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде во время атаки 12 августа. Аппарат обезвредили, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Пока работали специалисты, жильцам пришлось временно покинуть квартиры, а после им разрешили вернуться. В течение дня в городе зафиксировали несколько сбитых дронов.
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