В Дзержинске обломки беспилотника упали возле жилого дома

В Дзержинске Нижегородской области возле жилого дома рухнули обломки беспилотника. От падения досталось нескольким автомобилям и стёклам здания, но люди не пострадали. Об этом сообщил мэр города Михаил Клинков в своём телеграм-канале.

По его словам, обошлось без раненых, а повреждения получили машины и остекление дома.

«К счастью, пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле», — написал глава города.

Он также попросил горожан не выкладывать в сеть фото и видео с места падения, поскольку такие публикации помогают противнику наводить удары по гражданским объектам.

Дрон упал ночью в воскресенье рядом с улицей Черняховского. На место сразу выехали экстренные службы.

Незадолго до этого беспилотник упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде во время атаки 12 августа. Аппарат обезвредили, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Пока работали специалисты, жильцам пришлось временно покинуть квартиры, а после им разрешили вернуться. В течение дня в городе зафиксировали несколько сбитых дронов.