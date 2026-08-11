Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:50

Власти окажут материальную помощь пострадавшим от удара БПЛА нижегородцам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жителям Нижегородской области, пострадавшим при атаке БПЛА 6 августа, окажут материальную помощь. Сейчас власти оценивают последствия происшествия, после чего определят необходимый объём поддержки, сообщили RG.ru в региональном министерстве социального развития и семейной политики.

Во время налёта силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник, который врезался в дерево и сдетонировал. Осколки попали в расположенный рядом многоквартирный дом в селе Саваслейка. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Всем оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

По 2 млн рублей выплатят семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск
По 2 млн рублей выплатят семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Напомним, четыре человека пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar