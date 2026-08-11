Власти окажут материальную помощь пострадавшим от удара БПЛА нижегородцам
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Жителям Нижегородской области, пострадавшим при атаке БПЛА 6 августа, окажут материальную помощь. Сейчас власти оценивают последствия происшествия, после чего определят необходимый объём поддержки, сообщили RG.ru в региональном министерстве социального развития и семейной политики.
Во время налёта силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник, который врезался в дерево и сдетонировал. Осколки попали в расположенный рядом многоквартирный дом в селе Саваслейка. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Всем оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.
Напомним, четыре человека пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.
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