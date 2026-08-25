Украина при нынешнем киевском главаре превратилась в «концлагерь имени Зеленского», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, страны Запада активно помогали украинским властям проводить такую политику. Дипломат высказался об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«При самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на цивилизованность и демократичность, Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского», — сказал он.

Небензя добавил, что на Украине полностью запретили инакомыслие и деятельность оппозиции. Он также заявил, что власти преследуют людей за альтернативную позицию и отправляют их за решётку без суда и следствия. Кроме того, постпред России обвинил украинские власти в физическом устранении таких людей.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который ужесточает правила использования украинского языка. Документ предлагает внести изменения в 22 закона, установить дополнительные требования и запреты, а также повысить штрафы за нарушение языкового законодательства. За первое нарушение новых требований предусмотрено предупреждение или штраф от 6 800 до 17 000 гривен. При повторном нарушении сумма штрафа составит от 20 400 до 25 500 гривен.