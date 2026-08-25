Санкции Украины против российского мультсериала «Маша и Медведь» стали, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, очередным примером «убогости» киевских властей. Дипломат обратил внимание на решение Киева во время заседания Совета Безопасности ООН и отдельно остановился на причинах введения ограничений.

«Убогость киевских правителей как нигде видна на, казалось бы, смешном примере. Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь», поскольку он-де продвигает российские милитаристские нарративы», — сказал Небензя.

По словам постпреда, под ударом не только русский язык — уничтожается всё, что связано с общей историей. Киевские власти демонстрируют пещерную русофобию и ксенофобию, в том числе по отношению к собственным гражданам, которые являются русскими не только по крови, но и по культурному коду.