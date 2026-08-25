Небензя указал на пещерную русофобию Киева на примере «Маши и Медведя»
Обложка © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сц. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева
Санкции Украины против российского мультсериала «Маша и Медведь» стали, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, очередным примером «убогости» киевских властей. Дипломат обратил внимание на решение Киева во время заседания Совета Безопасности ООН и отдельно остановился на причинах введения ограничений.
«Убогость киевских правителей как нигде видна на, казалось бы, смешном примере. Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь», поскольку он-де продвигает российские милитаристские нарративы», — сказал Небензя.
По словам постпреда, под ударом не только русский язык — уничтожается всё, что связано с общей историей. Киевские власти демонстрируют пещерную русофобию и ксенофобию, в том числе по отношению к собственным гражданам, которые являются русскими не только по крови, но и по культурному коду.
Ранее Life.ru сообщил о санкциях Украины против создателей «Маши и Медведя». Ограничения затронули студию Animaccord и связанных с мультсериалом лиц. Киев объяснил решение претензиями к содержанию популярного детского проекта. После этого YouTube ограничил доступ к трём каналам «Маши и Медведя» для пользователей на Украине. Ограничения коснулись русскоязычной, украиноязычной и англоязычной версий каналов.
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