YouTube заблокировал на Украине три канала «Маши и Медведя»

YouTube ограничил на территории Украины доступ сразу к трём каналам российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом 24 августа сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Незалежной.

Под блокировку попали русскоязычный, украиноязычный и англоязычный каналы проекта. Речь идёт именно о географическом ограничении для пользователей на Украине, а не о глобальном удалении каналов с видеохостинга.

В ЦПД пояснили, что все три ресурса были перечислены в санкционном решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое ранее ввёл в действие Владимир Зеленский. Украинские власти утверждают, что мультсериал используется как инструмент российского «гибридного влияния».

Санкции против создателей «Маши и Медведя» Киев ввёл 20 августа. Ограничения затронули студию Animaccord и связанных с проектом лиц. После этого украинские власти заявляли о намерении добиваться ограничения распространения мультсериала на крупных международных платформах.