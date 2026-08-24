YouTube заблокировал на Украине три канала «Маши и Медведя»
Обложка © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сц. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева
YouTube ограничил на территории Украины доступ сразу к трём каналам российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом 24 августа сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Незалежной.
Под блокировку попали русскоязычный, украиноязычный и англоязычный каналы проекта. Речь идёт именно о географическом ограничении для пользователей на Украине, а не о глобальном удалении каналов с видеохостинга.
В ЦПД пояснили, что все три ресурса были перечислены в санкционном решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое ранее ввёл в действие Владимир Зеленский. Украинские власти утверждают, что мультсериал используется как инструмент российского «гибридного влияния».
Санкции против создателей «Маши и Медведя» Киев ввёл 20 августа. Ограничения затронули студию Animaccord и связанных с проектом лиц. После этого украинские власти заявляли о намерении добиваться ограничения распространения мультсериала на крупных международных платформах.
Ранее Life.ru рассказывал о феноменальной популярности украиноязычной версии «Маши и Медведя». Только за 2025 год этот YouTube-канал набрал более 800 млн просмотров и стал одним из крупнейших детских ресурсов среди украинской аудитории. Украинские власти оценивали возможные доходы создателей от таких просмотров в миллионы долларов и именно финансовую составляющую называли одним из аргументов в пользу ограничений.
Больше новостей о мультфильмах, сериалах и решениях вокруг индустрии развлечений — в разделе «Кино и сериалы» на Life.ru.