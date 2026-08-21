Украиноязычная «Маша и Медведь» набрала 800 млн просмотров перед санкциями Киева

Украиноязычный YouTube-канал российского мультсериала «Маша и Медведь» только за 2025 год набрал более 800 млн просмотров. Такие данные привела министр культуры Украины Татьяна Бережная, объясняя решение Киева ввести санкции против создателей популярного мультфильма.

По словам министра, украинские власти считают сериал инструментом российского влияния и утверждают, что доходы от его просмотра получает российский бизнес. На этом основании Киев решил добиваться ограничения распространения проекта.

20 августа Владимир Зеленский ввёл в действие санкции против пяти физических лиц и четырёх организаций, связанных с созданием и распространением «Маши и Медведя». В частности, ограничения затронули студию Animaccord, создателя мультсериала Олега Кузовкова и продюсера Дмитрия Ловейко. Санкции введены сроком на десять лет.

В офисе Зеленского заявили, что мультфильм якобы распространяет «пророссийские нарративы», замаскированные под детский контент, и представляет угрозу национальной безопасности страны. Новые ограничения, по словам Бережной, должны создать основания как для блокировки контента на Украине, так и для обращений к международным платформам, включая YouTube и Netflix.

Примечательно, что именно украиноязычная версия российского мультсериала стала настоящим хитом среди украинской аудитории. Ещё в 2025 году она возглавила рейтинг детских YouTube-каналов страны. Тогда сообщалось не только о более чем 800 млн просмотров, но и примерно о 18 млн подписчиков.

Ранее «Маша и Медведь» стала абсолютным лидером детского сегмента украинского YouTube. Тогда аналитики оценивали возможный доход создателей мультсериала от украинской аудитории более чем в $2 млн. Life.ru писал, что ещё осенью 2025 года на Украине обсуждали ограничение доступа к мультфильму. Тогда одним из оснований для претензий называли даже появление в сериале самовара, балалайки и советской военной атрибутики.