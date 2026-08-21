Решение ввести санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь» свидетельствует об уродстве властей Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Зеленский подписал документы о введении ограничений против студии Animaccord, выпускающей мультсериал, а также продюсера проекта Дмитрия Ловейко и мультипликатора Олега Кузовкова. Рестрикции рассчитаны на десять лет.

Песков отметил, что российский мультфильм давно приобрёл международную популярность и известен зрителям во многих странах.

«Маша и Медведь» — эти мультфильмы, они покорили весь мир. Они покорили весь мир без преувеличения. Покорили своей добротой, покорили своей человечностью, покорили пропагандой, в хорошем смысле этого слова, действительно самых лучших человеческих качеств», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, выбор мультсериала в качестве объекта санкций выглядит особенно показательным на фоне продолжающегося противостояния Киева с Россией.

«Маша и Медведь» — это не просто мультсериал, а мировой феномен. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube: эпизод «Маша плюс каша» набрал миллиарды просмотров, оставив позади голливудские трейлеры. Сериал переведён на 40+ языков, показывается почти в 150 странах, а общее число просмотров исчисляется десятками миллиардов. Секрет успеха — в универсальном юморе без слов, живой мимике героев и динамике, которые уже много лет удерживают проект в топе мирового детского контента.