Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 09:50

Песков: Санкции против «Маши и Медведя» показывают уродство властей Украины

Обложка © кадр из мультфильма «Маша и Медведь», режиссер Олег Кузовков и др., сценарист Олег Ужинов и др.

Обложка © кадр из мультфильма «Маша и Медведь», режиссер Олег Кузовков и др., сценарист Олег Ужинов и др.

Решение ввести санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь» свидетельствует об уродстве властей Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Зеленский подписал документы о введении ограничений против студии Animaccord, выпускающей мультсериал, а также продюсера проекта Дмитрия Ловейко и мультипликатора Олега Кузовкова. Рестрикции рассчитаны на десять лет.

Песков отметил, что российский мультфильм давно приобрёл международную популярность и известен зрителям во многих странах.

«Маша и Медведь» — эти мультфильмы, они покорили весь мир. Они покорили весь мир без преувеличения. Покорили своей добротой, покорили своей человечностью, покорили пропагандой, в хорошем смысле этого слова, действительно самых лучших человеческих качеств», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, выбор мультсериала в качестве объекта санкций выглядит особенно показательным на фоне продолжающегося противостояния Киева с Россией.

Запретили мультик — ждут перемен на фронте: Захарова высмеяла новые санкции Киева против «Маши и Медведя»
Запретили мультик — ждут перемен на фронте: Захарова высмеяла новые санкции Киева против «Маши и Медведя»

«Маша и Медведь» — это не просто мультсериал, а мировой феномен. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube: эпизод «Маша плюс каша» набрал миллиарды просмотров, оставив позади голливудские трейлеры. Сериал переведён на 40+ языков, показывается почти в 150 странах, а общее число просмотров исчисляется десятками миллиардов. Секрет успеха — в универсальном юморе без слов, живой мимике героев и динамике, которые уже много лет удерживают проект в топе мирового детского контента.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Санкции против России
  • Маша и медведь
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar