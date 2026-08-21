Владимир Зеленский полагает, что ограничения против авторов мультсериала «Маша и Медведь» помогут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Такую точку зрения в беседе с ТАСС озвучила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, киевский режим, видимо, видит в этом единственный способ повлиять на обстановку. Дипломат прокомментировала ситуацию с заметной долей иронии.

Ранее власти Украины опубликовали указы о введении санкций против студии Animaccord, выпускающей мультсериал. Под рестрикции также попали продюсер проекта Дмитрий Ловейко и мультипликатор Олег Кузовков. Согласно документам, размещённым на сайте украинского президента, ограничения затрагивают пять физических и четыре юридических лица. Срок их действия составит десять лет.

В тексте указа утверждается, что известный анимационный сериал несёт «угрозу национальной безопасности Украины». В связи с этим на территории страны блокируется доступ к его просмотру.

«Маша и Медведь» — это российский анимационный сериал студии Animaccord, ставший настоящим мировым феноменом и одним из самых узнаваемых детских брендов современности. Проект занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube: серия «Маша плюс каша» набрала миллиарды просмотров, обогнав по популярности многие голливудские трейлеры и клипы мировых звезд. Сериал переведён более чем на 40 языков и транслируется в ведущих медиасетях почти в 150 странах, а совокупная аудитория просмотров исчисляется десятками миллиардов. Успех проекта объясняется универсальным юмором, понятным без слов, выразительной мимикой персонажей и динамичным сюжетом, что позволяет мультсериалу удерживать лидирующие позиции в рейтингах детского контента по всему миру на протяжении многих лет.