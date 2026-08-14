Британский историк оценил вероятность запрета «Маши и Медведя» в Европе

Европейские страны вряд ли решатся запретить российский мультсериал «Маша и Медведь», несмотря на звучащую на Западе критику. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал британский историк и эксперт по культуре России Джеймс Пирс.

По его словам, проект остаётся востребованным у зрителей как в западных странах, так и на Украине. Поэтому попытка полностью убрать мультфильм с экранов, считает исследователь, вступила бы в противоречие в том числе с декларируемыми европейскими принципами.

Пирс обратил внимание, что даже украинская аудитория продолжает активно смотреть российский мультсериал. Он также напомнил, что культурный обмен между Западом и СССР не прекращался полностью даже в годы холодной войны.

«Даже 18 миллионов украинцев без проблем смотрят этот мультфильм, находясь в конфликте с Россией. Украинский YouTube-канал этого шоу по-прежнему остаётся одним из самых популярных», — заявил историк.

По мнению Пирса, европейские страны в целом продолжают сохранять некоторые связи с Россией там, где считают это выгодным. Поэтому эксперт не ожидает, что именно популярный детский проект станет объектом полного запрета.

В начале июля более 50 британских парламентариев предложили властям рассмотреть прекращение показа «Маши и Медведя» в стране. Депутаты усмотрели в отдельных эпизодах элементы российской «мягкой силы» и советскую военную символику, однако создатели проекта отвергли политическую трактовку мультсериала.