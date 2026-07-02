Более 50 британских депутатов ополчились на «Машу и Медведя»

Более 50 депутатов британского парламента попросили власти рассмотреть возможность прекращения показа российского мультсериала «Маша и Медведь» в стране. По их мнению, детское шоу может использоваться как инструмент «мягкой силы».

Обращение направили министру культуры Великобритании Лизе Нэнди после того, как Netflix приобрёл права ещё на два сезона мультфильма. Сериал также доступен британской аудитории на платформе ITVX.

Инициативу поддержали представители сразу нескольких партий. Парламентарии заявили, что родители вправе ожидать проверки детского контента, если союзники Великобритании высказывают опасения по поводу возможной пропаганды.

В качестве примера авторы письма привели эпизоды, где Маша появляется в одежде, напоминающей советскую военную форму. По их версии, такие сцены могут делать военную символику привычной для детской аудитории. Депутаты также сослались на оценки украинского Центра противодействия дезинформации и главы МИД Эстонии. Там мультсериал ранее называли элементом российской «мягкой силы».

Компания Animaccord категорически отвергла обвинения. Её представитель заявил, что сериал рассказывает о дружбе, доброте и воображении, не содержит политических посланий, а сама студия никогда не получала государственного финансирования.

Британское Министерство культуры комментировать обращение отказалось. По данным The Guardian, решение о составе каталогов принимают сами вещатели при условии соблюдения правил медиарегулятора Ofcom.