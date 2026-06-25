МИД Эстонии разглядел «имперские амбиции» в мультсериале «Маша и Медведь»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал российский анимационный сериал «Маша и Медведь» после сообщений о покупке Netflix прав на новые сезоны. Дипломат написал в соцсети X, что, по его мнению, мультфильм может содержать «милитаристские нарративы» и использоваться как инструмент «мягкой силы» России в детском контенте.

Цахкна поведал, что отдельные элементы советской символики, встречающиеся в некоторых эпизодах, требуют «моральной ясности». В своей публикации он отметил аккаунт Netflix, призвав компанию обратить внимание на высказанные им претензии.

«Маша и Медведь» — часть «мягкой силы» Кремля, внедряющая прокремлёвские и милитаристские идеи в детские развлечения», — написал министр и добавил, что мультсериал нормализует российские «имперские амбиции».

Напомним, Netflix приобрёл права на восьмой и девятый сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь». Стриминговый сервис также продлил соглашение на показ первых семи сезонов проекта. Права сохранили и на спин-оффы «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши». В новых эпизодах Маша впервые отправится в детский сад.