Главарь киевского руководства Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения в отношении создателей российского мультфильма «Маша и Медведь». Это следует из указа, размещённого на сайте экс-комика.

Тем временем Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России и намерен представить его осенью. Он станет крупнейшим с 2022 года, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По её словам, после принятия пакета число российских физических лиц, компаний и организаций под ограничениями ЕС вырастет на треть. Каллас не раскрыла содержание новых мер.