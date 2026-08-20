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20 августа, 20:26

Зеленский ввёл санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения в отношении создателей российского мультфильма «Маша и Медведь». Это следует из указа, размещённого на сайте экс-комика.

Согласно опубликованным документам, санкции распространяются на студию Animaccord, выпускающую мультсериал. Также рестрикции затронули продюсера мультфильма Дмитрия Ловейко.

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Тем временем Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России и намерен представить его осенью. Он станет крупнейшим с 2022 года, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По её словам, после принятия пакета число российских физических лиц, компаний и организаций под ограничениями ЕС вырастет на треть. Каллас не раскрыла содержание новых мер.

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Виталий Приходько
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