Маша напугала Киев: В Италии высмеяли «войну» Зеленского с российским мультиком

Санкции Киева против создателей мультсериала «Маша и Медведь» выглядят абсурдно на фоне остальных проблем Украины. Такое мнение итальянский журналист Марко Травальо выразил в колонке для L’AntiDiplomatico.

Автор с иронией предложил Netflix и YouTube срочно избавиться от российского мультфильма.

«Netflix и YouTube должны немедленно запретить зловредные путинские мультфильмы про медведя и девочку», — написал он.

Травальо также напомнил о попытках Киева ограничивать российскую культуру за рубежом и счёл санкции против анимационного проекта продолжением этой политики.

«Маша и Медведь» выпускается студией Animaccord и давно приобрёл международную аудиторию. Сериал переведён более чем на 40 языков, а отдельные серии собрали миллиарды просмотров в интернете.

Ранее Life.ru сообщал о введении санкций против создателей «Маши и Медведя». Ограничения затронули студию Animaccord и связанных с мультсериалом лиц. Киев объяснил такое решение претензиями к содержанию популярного детского проекта.