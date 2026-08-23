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23 августа, 09:31

Маша напугала Киев: В Италии высмеяли «войну» Зеленского с российским мультиком

В Италии назвали абсурдными санкции Зеленского против «Маши и Медведя»

Обложка © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», режиссеры Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сценаристы Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева

Обложка © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», режиссеры Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сценаристы Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева

Санкции Киева против создателей мультсериала «Маша и Медведь» выглядят абсурдно на фоне остальных проблем Украины. Такое мнение итальянский журналист Марко Травальо выразил в колонке для L’AntiDiplomatico.

Автор с иронией предложил Netflix и YouTube срочно избавиться от российского мультфильма.

«Netflix и YouTube должны немедленно запретить зловредные путинские мультфильмы про медведя и девочку», — написал он.

Травальо также напомнил о попытках Киева ограничивать российскую культуру за рубежом и счёл санкции против анимационного проекта продолжением этой политики.

«Маша и Медведь» выпускается студией Animaccord и давно приобрёл международную аудиторию. Сериал переведён более чем на 40 языков, а отдельные серии собрали миллиарды просмотров в интернете.

Украиноязычная «Маша и Медведь» набрала 800 млн просмотров перед санкциями Киева
Украиноязычная «Маша и Медведь» набрала 800 млн просмотров перед санкциями Киева

Ранее Life.ru сообщал о введении санкций против создателей «Маши и Медведя». Ограничения затронули студию Animaccord и связанных с мультсериалом лиц. Киев объяснил такое решение претензиями к содержанию популярного детского проекта.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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