Склады Ozon в Адыгейске и Невинномысске не пострадали и скоро откроются

Логистические объекты Ozon в Адыгейске и Невинномысске не получили повреждений и вскоре могут возобновить работу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 22 по 24 августа атакам подверглись центры маркетплейса в нескольких регионах. Возгорания в Чапаевске и Оренбурге уже потушены.

В Краснодаре и Махачкале борьба с огнём продолжается. На площадках работают сотрудники МЧС и других экстренных служб. Продавцы с действующими полисами «Ингосстраха», покрывающими ущерб от атак беспилотников, смогут получить выплаты за повреждённые товары.

Самостоятельно обращаться к страховщику им не потребуется. Сначала Ozon проведёт инвентаризацию на пострадавших объектах. После её завершения инструкции появятся в личных кабинетах продавцов. Компания также пообещала помочь предпринимателям собрать необходимые документы.