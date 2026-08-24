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Регион
24 августа, 17:32

Склады Ozon в Адыгейске и Невинномысске не пострадали и скоро откроются

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANGHI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANGHI

Логистические объекты Ozon в Адыгейске и Невинномысске не получили повреждений и вскоре могут возобновить работу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 22 по 24 августа атакам подверглись центры маркетплейса в нескольких регионах. Возгорания в Чапаевске и Оренбурге уже потушены.

В Краснодаре и Махачкале борьба с огнём продолжается. На площадках работают сотрудники МЧС и других экстренных служб. Продавцы с действующими полисами «Ингосстраха», покрывающими ущерб от атак беспилотников, смогут получить выплаты за повреждённые товары.

Самостоятельно обращаться к страховщику им не потребуется. Сначала Ozon проведёт инвентаризацию на пострадавших объектах. После её завершения инструкции появятся в личных кабинетах продавцов. Компания также пообещала помочь предпринимателям собрать необходимые документы.

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Напомним, пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгее начался после атаки украинских беспилотников. К тушению привлекались силы МЧС и спасательные подразделения, позднее возгорание локализовали.

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Юрий Лысенко
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