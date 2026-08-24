Пожар на складе Ozon в Адыгее после атаки БПЛА локализовали
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Пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгее, возникший после атаки БПЛА, удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Возгорание произошло в Тахтамукайском районе после удара беспилотника по складскому объекту. Спасательные службы оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации последствий.
«Пожар на территории логистического центра в Тахтамукайском районе, локализован в 13:10 мск», — говорится в сообщении правительства региона.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что беспилотники атаковали логистический центр Ozon, после чего на территории объекта начался пожар. К тушению привлекли силы МЧС и спасательные подразделения. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.
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