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24 августа, 10:29

Сотрудники службы безопасности склада в Дагестане пострадали из-за обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кумторкалинском районе Дагестана локализовали огонь, пожар удалось взять под контроль. На месте продолжают работать спасатели и экстренные службы. Пострадали сотрудники службы безопасности, заявил врио главы Республики Фёдор Щукин.

«По состоянию на 11:15 пожар в Кумторкалинском районе локализован. На месте происшествия продолжают работу экстренные и оперативные службы», — написал он.

По уточнённым данным, пострадали двое охранников — им вовремя оказали помощь, их жизням ничего не угрожает.

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Напомним, что сегодня утром Дагестан атаковали дроны. В Кумторкалинском районе упали обломки беспилотника, из-за чего загорелся склад. На место сразу выехали экстренные службы.

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Наталья Афонина
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